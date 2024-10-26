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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk taburcu edildi

13:3526/10/2024, Cumartesi
DHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk taburcu edildi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu.

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk'un yapılan ilk kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlenmişti. Bunun üzerine ameliyata alınan tecrübeli teknik adamın başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi. 51 yaşındaki teknik direktör, bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.


Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı. Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti. Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.


Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig

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