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Okan Buruk: VAR yine çalışmadı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemine ve VAR'a yüklendi. Buruk, "Maalesef, Türkiye'de VAR sisteminin çalışmadığı tekrar ortaya kondu. Ligimizdeki VAR hakemlerinin yetersiz ve tehlikeli olduğu yeniden ortaya çıktı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü ​Okan Buruk: VAR yine çalışmadı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

Karşılaşma sonrasında hakemlere yüklenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, VAR'ın başarılı bir yönetim sergilemediğini söyledi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İleriye oynayamadık"

"Deplasmanda hiç kaybetmemiştik, ilk mağlubiyetimizi aldık. Üzgünüz. İlk yarıdaki oyun bizim kalitemize yakışmadı. Top bizdeyken ileri oynayamadık. Ne zaman ileri gittik, pozisyonlar bulduk. Bizim kalitemizdeki bir takımın oyununu oynamadık. Topu rakip ceza sahasında götürdük ama bitiricilik sorunumuz devam etti. Rakibimiz de savunmada, yüksek toplarda iyi oynadı."

"Hakem atamaları, Galatasaraylıların sinirini bozmak için yapılıyor"

"Maalesef, Türkiye'de VAR sisteminin çalışmadığı tekrar ortaya kondu. Ligimizdeki VAR hakemlerinin yetersiz ve tehlikeli olduğu yeniden ortaya çıktı. Biz hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamaları, Galatasaraylıların sinirini bozmak için yapılıyor. Bunda kötü niyet arıyorum. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı maçları oynatmayan hakemler."

"Hakkımız yeniliyor"

"Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor. Oyun olarak çok iyi olmadığımızı söyledim ama VAR hakemlerinin oyuna etkisi vardı. Sadece bizim aleyhimize giden VAR görüntüleri var. Hakemlerle ilgili bir düzenleme umarım yapılır."

  • "Bu kadar top kaybı olmaması gerekiyordu"
  • "Bu tarz kaliteli oyuncuların top kaybetmemesi gerekir. Son 1 ayda 2. maçımızı oynadık. Bu bizi olumsuz etkiledi. Ara vermek bazen devamlılık anlamında sıkıntıya yol açıyor. Bugünkü oyun için bunu söyleyebilirim."

ÖZET | Kayserispor-Galatasaray: 2-1
SPOR
ÖZET | Kayserispor-Galatasaray: 2-1


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