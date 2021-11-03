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Galatasaray TFF'nin taraftar reddini tanımadı: Şimdi ne olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yönetim, stadyumunu yüzde yüz kapasiteyle taraftarlarına açmak için talepte bulundu. TFF'den ret yanıtı alan sarı kırmızılılar bu kararı kabul etmediğini ve stadyumunu seyircisine yüzde yüz kapasiteyle açacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray TFFnin taraftar reddini tanımadı: Şimdi ne olacak?
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını yüzde yüz kapasiteyle oynayacak.

TFF'nin yüzde 50 seyirci kararını tanımayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynanacak karşılaşmada stadyumunu yüzde yüz kapasiteyle açacak.

Sarı kırmızılıların bu kararı sonrasında sosyal medyada 'peki şimdi ne olacak?' soruları sorulmaya başlandı. Lokomotiv Moskova maçı TFF'nin organizasyonu olmadığı için Galatasaray'ı engelleyecek bir unsur bulunmuyor. Ancak bu karşılaşmadan sonra hukuksal bir süreç başlayabilir.

Tecrübeli gazeteci Atilla Gökçe, Galatasaray'ın sadece sembolik bir para cezası alacağını söyledi. Bazı hukukçular ise bu kararın sarı kırmızılılara sıkıntı çıkartabileceğini belirtti.

Spor Hukukçusu Taner Ünlü NTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;

  • "Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. Futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi tff kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz."
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