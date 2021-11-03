Galatasaray TFF'nin taraftar reddini tanımadı: Şimdi ne olacak?

TFF'nin yüzde 50 seyirci kararını tanımayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynanacak karşılaşmada stadyumunu yüzde yüz kapasiteyle açacak.

Sarı kırmızılıların bu kararı sonrasında sosyal medyada 'peki şimdi ne olacak?' soruları sorulmaya başlandı. Lokomotiv Moskova maçı TFF'nin organizasyonu olmadığı için Galatasaray'ı engelleyecek bir unsur bulunmuyor. Ancak bu karşılaşmadan sonra hukuksal bir süreç başlayabilir.

Tecrübeli gazeteci Atilla Gökçe, Galatasaray'ın sadece sembolik bir para cezası alacağını söyledi. Bazı hukukçular ise bu kararın sarı kırmızılılara sıkıntı çıkartabileceğini belirtti.

Spor Hukukçusu Taner Ünlü NTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. Futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi tff kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz."





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