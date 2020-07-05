Kritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özeti

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor (TS) 3-1 kazandı ve zirve yarışındaki çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth attı. Galatasaray'ın tek golünü ise penaltıdan 90+3. dakikada Seri kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da (GS) Feghouli, 32. dakikada rakibine yaptığı çok sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.

Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray'da Sofiane Feghouli rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Feghouli kırmızı kart gördüKarşılaşmanın 30. dakikasında Da Costa bir pozisyon esnasında Feghouli'ye faul yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı. Feghouli pozisyon esnasında yere düşerken Trabzonsporlu oyuncu Da Costa'ya tekme attı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.