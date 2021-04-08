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Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 35-39'uncu haftalarının maç programları açıklandı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında 36. haftada oynanacak derbi maçının tarihi 21 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu
Ligin ilk yarısında oynanan maçı 2-0 Galatasaray kazanmıştı.

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin son 3 haftasındaki müsabakaların aynı gün ve saatte yapılacağını, bu karşılaşmaların programının ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, ligde 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı ise şöyle:

35. hafta

  • 16 Nisan Cuma
  • 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
  • 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
  • 17 Nisan Cumartesi
  • 13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
  • 16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
  • 16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
  • 19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
  • 18 Nisan Pazar
  • 16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

36. hafta

  • 20 Nisan Salı
  • 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
  • 16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
  • 16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
  • 19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)
  • 19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
  • 21 Nisan Çarşamba
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
  • 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
  • 22 Nisan Perşembe
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)
  • 19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

37. hafta

  • 23 Nisan Cuma
  • 19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 19.00 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
  • 24 Nisan Cumartesi
  • 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)
  • 19.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor (Denizli Atatürk)
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
  • 25 Nisan Pazar
  • 13.30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
  • 16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)
  • 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

38. hafta

  • 27 Nisan Salı
  • 16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
  • 19.00 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatük)
  • 19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
  • 28 Nisan Çarşamba
  • 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
  • 16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
  • 19.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
  • 29 Nisan Perşembe
  • 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 16.00 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (4 Eylül)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

39. hafta

  • 1 Mayıs Cumartesi
  • 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
  • 19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
  • 2 Mayıs Pazar
  • 16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
  • 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
  • 3 Mayıs Pazartesi
  • 16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.00 Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya)
  • 16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
  • 19.00 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
  • 19.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

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