Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig’in 36. haftasında bugün Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalardaki götü gidişine Göztepe’yi deplasmanda yenerek son veren ve zirve yarışına tutunan sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor’u da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig’de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Galatasaray’da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

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Eksik oyuncular var

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Falcao ve Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Donk bugünkü maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda ise Trondsen ve Yunus Mallı’nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban’ın da forma giymesi bekleniyor.

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VAR belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapacak.

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