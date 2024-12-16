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Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

13:4616/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray - Trabzonspor derbisinin VAR'ı Onur Özütoprak.
Galatasaray - Trabzonspor derbisinin VAR'ı Onur Özütoprak.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın VAR'ı belli oldu.


TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre kritik mücadelenin Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.


Bu akşam RAMS Park'ta, saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor

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