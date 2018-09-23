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Galatasaray ve Beşiktaş aynı oyuncunun peşinde

Teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray ile Beşiktaş'ın Sivasspor forması giyen genç oyuncu Emre Kılınç'ı izlediğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Emre Kılınç bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Emre Kılınç bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Fotoğraf: Halife Yalçınkaya / AA

Sivasspor'un eski teknik direktörü Bülent Uygun Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemine dair önemli bir açıklama yaptı. 47 yaşındaki teknik adam, iki kulübün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı takip ettiğini ifade etti.

Radyospor'a konuşan Uygun'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Bu sezon gideceğini sanmıyorum"

  • "Sivasspor borçsuz yönetilen bir kulüp artık Sivasspor’dan futbolcu almak çok zor. Emre Kılnç çabuklaştığı zaman Milli Takım'a hizmet edecektir. Emre’nin büyük takımlarda oynayabilecek potansiyeli var. Fakat yine söylüyorum Sivasspor'dan oyuncu almak kolay değil. Bu sezon gideceğini sanmıyorum. Emre'yi Galatasaray ve Beşiktaş izliyor."
2017'de Boluspor'dan Sivasspor'a transfer olan Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 61 maçta 10 gol atarken 17 de asist kaydetti.

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