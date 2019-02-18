SÜPER LİG

Galatasaray ve Beşiktaş Sarıyer'den 16 yaşındaki Bertuğ Özgür Yıldırım'ı istiyor

Galatasaray ve Beşiktaş aynı oyuncunun peşinde

Sarıyer Spor Kulübü Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu İsmail Geçim, 16 yaşındaki Bertuğ Özgür Yıldırım için Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendilerine transfer talebinde bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Bertuğ Yıldırım sol kanat ve forvette görev alıyor.

Bertuğ Yıldırım sol kanat ve forvette görev alıyor.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Sarıyer’de son günlerin en fazla konuşulan ismi genç futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım oldu.

Sarıyer Spor Kulübü Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu İsmail Geçim, Süper Lig’den birçok talibi olduğu belirtilen Bertuğ’un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

16 yaşındaki futbolcuyu transfer iddialarının uzağında tutmaya gayret ettiklerini açıklayan Geçim, "Onu çok fazla bu işlerin içine sokmak istemiyoruz. Daha henüz 16 yaşında bir çocuk neticede. Biz onu normal hayatına devam etmesi doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bertuğ’u profesyonel yaptık ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Çok nitelikli, ahlaklı ve karakterli bir oyuncu. Saha kenarında olmasına rağmen gol ortalaması 1 olan bir çocuk. Kendi yaş grubunda çok üstün özellikleri var. Hem süratli, hem çabuk ve hava hakimiyeti ile adam eksiltme özelliği olan oyun zekası yüksek bir futbolcu" dedi.

"Galatasaray ve Beşiktaş talepte bulundu"

Bertuğ Yıldırım’ın sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair sorulan soruya ise İsmail Geçim, şöyle cevap verdi;

  • "Galatasaray ve Beşiktaş talepte bulundu ancak şu anlık sezon sonu için öyle bir şey düşünmedik. Oyuncunun gelişiminin devam etmesini istiyoruz. Zaman ne gösterir bilemeyiz. İleride öyle bir durum olursa oturur, değerlendiririz yönetim kurulu olarak."

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