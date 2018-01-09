Galatasaray ve Turkcell iş birliğine gidiyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek iş birliği anlaşması nedeniyle 12 Ocak Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda bir imza töreni yapılacağı aktarıldı.
İmza töreninde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü'nün hazır bulunacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın bu anlaşma kapsamında yılda 35-50 milyon TL'lik gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.
- Skorer'in haberine göre; Mobil uygulamayı telefonuna yükleyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar kulüpleriyle ilgili her gelişmeden haberdar olacak. Hatta bilet satın alabilecek ya da kulübün diğer ürünlerinin siparişini bu uygulamadan verebilecek. Ayrıca taraftarlar dünyanın neresinde olursa olsun, Galatasaray’ın maçında atılan her golü telefonundan tekrarını izleyebilecek. Böylece bu uygulama sayesinde taraftarlar kulüpleriyle ilgili bütün gelişmelerden anında haberdar olabilecekler. İşin maddi kısmında ise Galatasaray’ın beklentisi büyük. Söz konusu aplikasyonu telefonlarına yükleyen taraftar sayısı 1 milyonu aşarsa sarı-kırmızılı kulübün bu işten 35 milyon lira kazanmasının söz konusu olacağı belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek’in de beklentisinin çok daha fazla olduğu ve bu projeden yıllık 50 milyon lira kulübün kasasına girmesini planladığı belirtildi.
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