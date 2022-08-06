Spor Galatasaray yeni yıldızlarını aynı uçakla getiriyor
TRANSFER

Galatasaray yeni yıldızlarını aynı uçakla getiriyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. İki futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaray yeni yıldızlarını aynı uçakla getiriyor
Dries Mertens ve Lucas Torreira

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sergio Oliviera, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızı ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varırken, Napoli ile sözleşmesi biten Dries Mertens'i ile de 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray, transfer ettiği İki yıldızını bu akşam aynı uçakla İstanbul’a getirecek. Torreira ve Mertens'in saat 22:00'de İstanbul'a inmesi bekleniyor.

  • Lucas Torreira, geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
  • Geçen sezon Napoli formasıyla 37 maça çıkan Dries Mertens 13 gol atarken 2'de asist yaptı.

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