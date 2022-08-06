Galatasaray yeni yıldızlarını aynı uçakla getiriyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sergio Oliviera, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızı ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varırken, Napoli ile sözleşmesi biten Dries Mertens'i ile de 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray, transfer ettiği İki yıldızını bu akşam aynı uçakla İstanbul’a getirecek. Torreira ve Mertens'in saat 22:00'de İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Lucas Torreira, geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezon Napoli formasıyla 37 maça çıkan Dries Mertens 13 gol atarken 2'de asist yaptı.