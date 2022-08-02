Galatasaray yönetimi büyük oynuyor: İmzalar Galatasaray adasında atılabilir Galatasaray yönetimi, ligin başlamasına kısa bir süre kala transferde büyük oynuyor. Sarı kırmızılı idareciler, Arsenal'den Lucas Torreira ve Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile görüşmelerde bulunuyor. Yönetimin hedefi iki oyuncuyu kadrosuna katıp imzaları ise Galatasaray Adası'nda attırmak.

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