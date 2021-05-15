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Spor Galatasaray yönetiminden futbolcularına Yeni Malatya maçı için şampiyonluk primi
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Galatasaray yönetiminden futbolcularına Yeni Malatya maçı için şampiyonluk primi

Galatasaray, 2020-2021 sezonunun son maçında Yeni Malatya'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, genel averajda Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde bulunuyor. Galatasaray yönetimi bu karşılaşmada oyuncuların şampiyonluğu getirecek skoru elde etmesi halinde çılgın bir prim hazırlığı içerisinde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yönetiminden futbolcularına Yeni Malatya maçı için şampiyonluk primi
Galatasaraylı futbolcular Yeni Malatya maçından farklı galibiyetle ayrılmak istiyor.

Galatasaray kulislerinden gelen haberlere göre sarı kırmızılılar Yeni Malatya'yı farklı skorla mağlup edip şampiyonluğu elde edecek sonuca ulaşırsa yönetim futbolculara toplam 1.5 milyon Euro prim dağıtacak.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak ve ekibinin Süper Lig'in son gününde elde edilecek bu şampiyonluk için kesenin ağzını açtığı ve futbolculara verilecek primle ilgili Fatih Terim'e bilgi verdiği aktarıldı.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

  • - Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
  • - Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.
  • - Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.


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