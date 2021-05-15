Galatasaray yönetiminden futbolcularına Yeni Malatya maçı için şampiyonluk primi

Galatasaray kulislerinden gelen haberlere göre sarı kırmızılılar Yeni Malatya'yı farklı skorla mağlup edip şampiyonluğu elde edecek sonuca ulaşırsa yönetim futbolculara toplam 1.5 milyon Euro prim dağıtacak.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak ve ekibinin Süper Lig'in son gününde elde edilecek bu şampiyonluk için kesenin ağzını açtığı ve futbolculara verilecek primle ilgili Fatih Terim'e bilgi verdiği aktarıldı.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?