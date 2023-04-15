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Spor

Galatasaray’ın teknolojik atılımları meyvelerini veriyor

Galatasaray, bir teknolojik gelişmeyi daha Florya'da uygulamaya geçirdi. Futbolculara antrenmanda takılan kameraların ardından zıplayan baraj teknolojisini antrenmanlarda kullanmaya başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:59 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikada frikikten Kayserispor'un ağlarını sarsmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikada frikikten Kayserispor'un ağlarını sarsmıştı.

Galatasaray, Florya'ya teknolojik gelişmeleri getirmeye devam ediyor. Kaleci departmanının VR gözlüklerle refleks ve odaklanma çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde futbolseverler oyunculara takılan kameralar sayesinde Juan Mata ve Yunus Akgün’ün gözünden antrenman izleme fırsatı bulmuştu.


Zıplayan baraj teknolojisi

Teknolojinin spor alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Galatasaray, bu doğrultuda bir adım olarak Avrupa’nın önemli kulüplerinin kullandığı zıplayan barajı futbol takımının antrenmanlarında kullanmaya başladı. Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atan sarı-kırmızılılar, son teknoloji barajın meyvelerini almaya başladı.


Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini bire bir yaşatabiliyor. Zıplayan barajın gerçekçiliği, futbolcuların başarılı atış yapma zorunluluğunu da arttırıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçında bu çalışmalar doğrultusunda frikik golü attı.


#Galatasaray
#Baraj Teknolojisi
#Kerem Aktürkoğlu
13 dakika önce
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