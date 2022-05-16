Galatasaray zorlu maçta 3 puanı aldı

Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçında Galatasaray ve Adana Demirspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Gomis kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Mücadelede ikinci yarı hızlı başladı. Galatasaray 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 8 dakika sonra (63) Bafetimbi Gomis bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı(3-1). Konuk ekip 67. dakikada Mario Balotelli ile farkı tekrar bire indirdi(3-2). 74. dakikada Gomis'in attığı gol VAR uyarısının ardından iptal edildi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-2 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

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Bu sonucun ardından Galatasaray ligde puanını 51'e yükseltti. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Adana Demirspor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.