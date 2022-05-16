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Galatasaray zorlu maçta 3 puanı aldı

Ligin 37. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından ligde puanını 51'e yükseltti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray zorlu maçta 3 puanı aldı
Galatasaray-Adana Demirspor

Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçında Galatasaray ve Adana Demirspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Gomis kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Mücadelede ikinci yarı hızlı başladı. Galatasaray 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 8 dakika sonra (63) Bafetimbi Gomis bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı(3-1). Konuk ekip 67. dakikada Mario Balotelli ile farkı tekrar bire indirdi(3-2). 74. dakikada Gomis'in attığı gol VAR uyarısının ardından iptal edildi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-2 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde puanını 51'e yükseltti. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Adana Demirspor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
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