SÜPER LİG

Galatasaray'a imzası koronavirüse takıldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, yardımcı antrenörlük için sarı-kırmızılı kulüple yaptığı görüşmenin koronavirüs nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albert Riera, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 80 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Albert Riera, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 80 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Albert Riera, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sırasında yaşadıklarını anlattı. Krizin patlak verdiği sırada İstanbul'da olduğunu belirten eski İspanyol futbolcu, o sırada sarı-kırmızılı kulüple görüşme yaptığını söyledi.

Ülkesinin basınına konuşan Riera, "Bu kriz beni Türkiye'de yakaladı çünkü Fatih Terim'in yardımcılığı için Galatasaray'la görüşüyordum. Şimdi futbol ikinci plana düştü. Bu fırsatın bir daha gelip gelmeyeceğini yazdan sonra göreceğiz" dedi.


Galatasaray'la görüşmelerinin askıya alındığını aktaran 38 yaşındaki eski futbolcu, daha sonra Rusya'ya döndüğünü ifade etti.

Riera, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın dışında Liverpool ve Manchester City gibi büyük takımların formalarını giydi.
Riera, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın dışında Liverpool ve Manchester City gibi büyük takımların formalarını giydi.

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