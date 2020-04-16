Galatasaray'a imzası koronavirüse takıldı

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Albert Riera, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sırasında yaşadıklarını anlattı. Krizin patlak verdiği sırada İstanbul'da olduğunu belirten eski İspanyol futbolcu, o sırada sarı-kırmızılı kulüple görüşme yaptığını söyledi.

Ülkesinin basınına konuşan Riera, "Bu kriz beni Türkiye'de yakaladı çünkü Fatih Terim'in yardımcılığı için Galatasaray'la görüşüyordum. Şimdi futbol ikinci plana düştü. Bu fırsatın bir daha gelip gelmeyeceğini yazdan sonra göreceğiz" dedi.

Galatasaray'la görüşmelerinin askıya alındığını aktaran 38 yaşındaki eski futbolcu, daha sonra Rusya'ya döndüğünü ifade etti.