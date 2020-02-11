Galatasaray'a kayyum davası reddedildi

2019 Mart ayı olağan genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi için son derece kritik olan karar açıklandı. Sarı-kırmızılılara kayyum atanması ile ilgili İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava reddedildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kayyum ile ilgili geçtiğimiz günlerde ''Kayyum tehlikesi var. 100 yıllık tarihi içinde ilk defa duydum. Kayyuma neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edersiniz. Kayyum istersiniz. Genelde bunu mahkemeler de otomatik olarak atar. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Böyle bir talepten utanıyorum. Ben iyi niyet ile açıklayamam bunu" açıklamasını yapmıştı.

Mustafa Cengiz'den sert mesajlar Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Mustafa Cengiz, "Hem gülüyorsun sonra da çıkıp TV'lerde ağlıyorsun" dedi. "Bütün takımlar kardeşimiz"İnsanları sokağa dökecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Ben genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz, savaş yapmıyoruz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı."Her gün çıkıp ağlıyorsun"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında da konuşan Cengiz, "O başkan gülüyormuş. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsunuz, hem de her gün TV'lerce çıkıp ağlıyorsun. 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu" dedi."Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum"Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuşan Başkan Cengiz, "Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil. Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar" ifadelerini kullandı.Kasımpaşa-Galatasaray: 0-3"Kayyum talebine üzülüyorum"Kayyum talebinin Galatasaray'ı kaosa götüreceğini belirten Mustafa Cengiz, "Kayyum talebi var. Kayyum'a neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edince Kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için Kayyum atanmasını talebini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bu talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Bundan utanıyorum" dedi."Bazı başkanlar neredeyse haber bülteni sunacak"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un diğer kulüp başkanlarını televizyonda konuşma yapmaya çağırması hakkında da konuşan Cengiz, "Son düdük çalınmadan mücadele bitmez, Galatasaray bu mücadelenin merkezindedir. Hak edenin kazanmasını diliyorum, hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum. Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar" ifadelerini kullandı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den; 'hakemler de insandır hata yapabilir' bildirisine imza atan Ali Koç'a: "Hem gülüyorsun sonra da çıkıp TV'lerde ağlıyorsun." pic.twitter.com/j4dkHK8mTd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 9, 2020