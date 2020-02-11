Galatasaray'a kayyum davası reddedildi

Galatasaray’a kayyum atanması ile ilgili İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava reddedildi.
Haber MerkeziDHA
2019 Mart ayı olağan genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi için son derece kritik olan karar açıklandı. Sarı-kırmızılılara kayyum atanması ile ilgili İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava reddedildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kayyum ile ilgili geçtiğimiz günlerde ''Kayyum tehlikesi var. 100 yıllık tarihi içinde ilk defa duydum. Kayyuma neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edersiniz. Kayyum istersiniz. Genelde bunu mahkemeler de otomatik olarak atar. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Böyle bir talepten utanıyorum. Ben iyi niyet ile açıklayamam bunu" açıklamasını yapmıştı.
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