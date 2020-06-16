SÜPER LİG

Galatasaray'a transfer olacak mı? Mert Hakan Yandaş ayrılığı açıkladı

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Mert Hakan Yandaş, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da başarılı futbolcu Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından kariyeriyle ilgili yayıncı kuruluşa önemli bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'a imza atması beklenen 25 yaşındaki oyuncu, "Sezon sonunda ayrılacağız. Hocamız da bu durumu açıkladı zaten. Şu anda Sivasspor'un başarısı için yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'dan açıklama: Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklif yapacağız

Kırmızı -beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmak ise Denizlispor galibiyetinin ardından Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a yeniden teklif sunacaklarını söyledi. Otyakmaz şöyle konuştu;

  • "Kendileriyle konuştuk, herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla ligde bulunduğumuz durum ve bitireceğimiz yer itibarıyla ona göre bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığını iddia eden takımlara bu soruları sorun, bakalım onlar ne diyecekler. Ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalıyorsa bilmiyorum yani. Peki neden bu tür haberler yayımlanıyor, onu da bilmiyorum."

Mert Hakan Yandaş gibi Emre Kılınç'ın adı da Galatasaray ile anılıyor.
Mert Hakan Yandaş gibi Emre Kılınç'ın adı da Galatasaray ile anılıyor.



Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da Muslera şoku: Altı ay sahalard...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.