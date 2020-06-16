Galatasaray'a transfer olacak mı? Mert Hakan Yandaş ayrılığı açıkladı

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da başarılı futbolcu Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından kariyeriyle ilgili yayıncı kuruluşa önemli bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'a imza atması beklenen 25 yaşındaki oyuncu, "Sezon sonunda ayrılacağız. Hocamız da bu durumu açıkladı zaten. Şu anda Sivasspor'un başarısı için yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'dan açıklama: Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklif yapacağız

Kırmızı -beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmak ise Denizlispor galibiyetinin ardından Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a yeniden teklif sunacaklarını söyledi. Otyakmaz şöyle konuştu;

"Kendileriyle konuştuk, herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla ligde bulunduğumuz durum ve bitireceğimiz yer itibarıyla ona göre bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığını iddia eden takımlara bu soruları sorun, bakalım onlar ne diyecekler. Ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalıyorsa bilmiyorum yani. Peki neden bu tür haberler yayımlanıyor, onu da bilmiyorum."



