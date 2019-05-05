SÜPER LİG

Galatasaray'da 3 yıldız derbide tribünde oturacak

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesinde sarı kırmızılıların kadrosunda dikkat çeken eksiklikler var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde sarı kırmızılıların kadrosu açıklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç kadrosuna Sinan Gümüş, Kostas Mitroglou ve Badou Ndiaye'yi almadı.

3 futbolcunun da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda olmadığı ve tribünde oturacağı belirtildi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.