Galatasaray'da 3 yıldız derbide tribünde oturacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde sarı kırmızılıların kadrosu açıklandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç kadrosuna Sinan Gümüş, Kostas Mitroglou ve Badou Ndiaye'yi almadı.
3 futbolcunun da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda olmadığı ve tribünde oturacağı belirtildi.
Subs: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat #GSvBJK
Subs: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat #GSvBJK— Galatasaray EN (@Galatasaray) 5 Mayıs 2019
Yorum