Galatasaray'da 3 yıldız derbide tribünde oturacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde sarı kırmızılıların kadrosu açıklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç kadrosuna Sinan Gümüş, Kostas Mitroglou ve Badou Ndiaye'yi almadı.

3 futbolcunun da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda olmadığı ve tribünde oturacağı belirtildi.