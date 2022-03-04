Galatasaray'da 4 oyuncu Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: En önemli önceliğimiz enflasyonla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımlara, üretime ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modeli ile yüksek istihdam sağlayarak katma değerli büyüme performansı göstereceklerini belirterek, "2022 ilk çeyreğine ilişkin göstergeler, büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor" dedi. Nebati "Enflasyonla mücadelenin en önemli politika önceliklerimizden olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde enflasyonla mücadeleyi önceleyen bütüncül bakış açımızı önümüzdeki dönemde de korumaya ve sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.