Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sakatlığını atlatan Victor Osimhen de idmanda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın 4'e 2 hücum, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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