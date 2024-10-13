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Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

15:1213/10/2024, Pazar
AA
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Sakatlığını atlatan Victor Osimhen de idmanda yer aldı.
Sakatlığını atlatan Victor Osimhen de idmanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.


İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın 4'e 2 hücum, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


#Galatasaray
#Antalyaspor
#Okan Buruk

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