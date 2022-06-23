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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından göreve getirilen teknik direktör Okan Buruk, takımda istemediği oyuncuları belirlemeye başladı. Buruk, listenin en başına Bafetimbi Gomis'i yazdı.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Galatasarayda Bafetimbi Gomis ile yollar ayrılıyor
Bafetimbi Gomis

Galatasaray'da göreve yeni gelen teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilmesini istediği oyuncuların isimlerini yönetime vermeye başladı. Buruk, bu doğrultuda ilk olarak 36 yaşındaki forvet Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılmasını istedi. Sarı kırmızılı yönetim ise genç çalıştırıcının bu isteğine olumlu yanıt vererek Gomis ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yönetim, Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gomis ile kısa bir süre içerisinde resmi olarak yolların ayrılması için menajeri ve kendisiyle görüşmelere başladı.

Geçen sezon 9 gol attı

Kış transfer döneminde transfer edilen Gomis, sarı kırmızılı formayla geçen sezon çıktığı 14 karşılaşmada 9 gollük performans sergiledi.

İlk geldiğinde gol kralı olmuştu

Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2017 yılının yaz transfer döneminde ilk kez Galatasaray'a transfer olmuş, 33 maçta 29 gol atarak takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olarak hafızalarda kalmıştı. Daha sonra ise Al Hilal'a transfer olmuştu.
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