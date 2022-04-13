Galatasaray'da Domenec Torrent yerine adaylar belli oldu: Sürpriz isim listede Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da, başkanlık için yarışan isimler, hoca adaylarını belirlemeye başladı. Nuri Şahin, Okan Buruk, Rudi Garcia ve Claudio Ranieri'nin isimleri masada duruyor.

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