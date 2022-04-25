Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşme fesih bedeli ortaya çıktı

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala her iki başkan adayı da, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmak istemiyor. İspanyol hocayla yollarını ayırmayı planlayan başkan adayları, Alman veya yerli hocalarla görüşmeyi planlıyor.

"Yeni yönetim tazminat ödemeden Torrent'i gönderebilir"

Sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'in sözleşmesinde 2,8 milyon euroluk bir tazminat maddesi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Kırmızı, "Bu iddialar doğru değil" dedi. Nihat Kırmızı'nın açıklamaları şu şekilde:

"2.8 milyon euro tazminat maddesi olduğu doğru değil. Belki de yeni yönetim, tazminat ödemeden Torrent'i gönderebilir. Yeni gelecek yönetime bağlı."

SPOR UEFA'dan Galatasaray'a ceza



