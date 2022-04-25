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Spor Galatasarayda Domenec Torrentin sözleşme fesih bedeli ortaya çıktı
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Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşme fesih bedeli ortaya çıktı

Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in sözleşmesinde yer alan fesih bedeli hakkında konuştu. Kırmızı, Torrent'in tazminatının 2.8 milyon euro olduğu şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasarayda Domenec Torrentin sözleşme fesih bedeli ortaya çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala her iki başkan adayı da, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmak istemiyor. İspanyol hocayla yollarını ayırmayı planlayan başkan adayları, Alman veya yerli hocalarla görüşmeyi planlıyor.

"Yeni yönetim tazminat ödemeden Torrent'i gönderebilir"

Sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'in sözleşmesinde 2,8 milyon euroluk bir tazminat maddesi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Kırmızı, "Bu iddialar doğru değil" dedi. Nihat Kırmızı'nın açıklamaları şu şekilde:

  • "2.8 milyon euro tazminat maddesi olduğu doğru değil. Belki de yeni yönetim, tazminat ödemeden Torrent'i gönderebilir. Yeni gelecek yönetime bağlı."

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