Spor Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlundan adaylık açıklaması "Bu görevden kaçınmayacağım"
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Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık açıklaması: "Bu görevden kaçınmayacağım"

Sarı-kırmızılı kulüpte divan kurulu başkanlık görevi sona eren Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayında yapılması gereken kulüp başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eşref Hamamcıoğlu
Eşref Hamamcıoğlu

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, mart ayı divan kurulu toplantısında kulüp başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adaylık sinyali veren Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

  • "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray'ın en büyük avantajı Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hepimiz biliyoruz; Galatasaray'ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değildir. Her kim ki böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray'ı tanıyor demektir. Öncelikle Galatasaray'ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek, bir güç birliği sağlayarak hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeterli dirayetli bir temsil, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray'da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim."

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