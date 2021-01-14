SÜPER LİG

Galatasaray'da Fatih Terim yoluna devam ediyor: Başkan aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in Yeni Malatya maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından bugün basının karşısına çıktı. Cengiz, Fatih Terim ile yola devam edildiğini ve seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili neler söyleyeceği merak konusu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili neler söyleyeceği merak konusu.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, sarı kırmızılıların gündemine dair canlı yayına çıktı. Cengiz'in Terim'in Yeni Malatya ile kupada oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamalar hakkında 'Biz hocamıza hak verdik. Hocamız yalnız olduğunu söyledi ve 1 saat konuştuk' ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

  • "İlk yarı karnemiz iyi gidiyor. Allah bozmasın. 3-5 gündür kaos yaratma, yanlış yönlendirmeler var. Sosyal medyada görünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Önemli olan fotoğraf değil, filmdir. Süreci yakalamaktır. Biz göreve başladığımızda, kulüpte genel durum şuydu: Bütün tersanelerine girilmiş diyeceğim ama o çok abartılı olur. 157 milyon Euro'ya yakın borcumuz vardı. UEFA'yı hafife alıyorlar, başımızda duran ciddi kurumlar var."
Ben burada 33 yıl kalsam Fatih Terim ile devam ederim.

Fatih Terim ve transfer konusu

  • "Başakşehir ile görüştüm. Aldığım cevap 38 milyon euro. Şimdi konuşmayayım, pazarlık aşamasındayız. Ben istersem Mayıs sonuna yazar çekleri. Alırım İrfan Can Kahveci de Viscayı da. Sonra hadi eyvallah der giderim. Var mı bana engel olabilecek bir güç? Yok. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam, yapmam. Biz hocamıza hak verdik. Yalnız kaldığını söyledi hocamız. Hocamızla 1 saat konuştuk. Hoca anlaşılmayacak biri değil. Çekirdeklerini alıp bizi izleyenlere tavsiyem; Netflix izlesinler ya da başka bir şey"

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşme meselesi

  • "Futbolcu köle değil. FIFA'da açıkça diyor ki 'Futbolcunun oluru olmadan tek taraflı uzatamazsın'. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalar bu cevabı alırlardı. Ben devletin içinden geliyorum"

Transferler için sponsor mesajı

  • "9 milyon TL limitimiz var. Çok değerli arkadaşlarımızın destek durumu var, direkt sponsor katkısı ile artacak o rakamlar."

Fatih Terim ne söylemişti?

  • "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Transfer ayı. Herkes yazarken her yerde konuşulurken bir şey yok, ben söylerken mi var? Doğrusu bu. O konular çok uzun ama bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil. Galatasaray'a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Zaten mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor. Bu mayısta. Onun için sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden 'Canımız sağ olsun. Canınınız sağ olsun' demek herhalde en doğrusu"

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yenilgisiz dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Crist...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.