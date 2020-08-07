SÜPER LİG

Galatasaray'da Fatih Terim'den sözleşme indirimi: Sıra futbolcularda

Harcama limitleri konusunda Süper Lig'deki en rahat kulüplerin başında gelen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Limitler açısından rahat hareket etme avantajı olan sarı kırmızılılar buna rağmen futbol takımında önemli bir düzenlemeye gidiyor. Yüksek maaş alan bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılılarda kadroda kalması istenen oyunculardan da fedakarlık istendi. Bu fedakarlığa ilk imza atan isim ise takımın başındaki Fatih Terim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbol takımındaki sözleşmelerin düzenlenmesi konusunda ön ayak oluyor. Terim, takım maliyetinin düşmesi açısından kendi kontratından dikkat çekici bir indirime gitti.

Lig Radyo'nun haberine göre tecrübeli teknik adam takım içindeki diğer oyunculara da öncülük etmek adına 3 milyon euroluk sözleşmesini 2 milyon euroya indirdi. Yeni sezondan itibaren sözleşmesi bu şekilde olacak olan Terim'in bu hamlesi sonrasında birçok futbolcunun sözleşmelerinde düzenleme yapabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Radamel Falcao ile de sözleşmesi üzerine görüşmeler yapılacağı ve yeni sezonda kontratında düzenlemeye gidileceği aktarıldı.

  • Galatasaray, TFF'nin harcama limitlerinde en yüksek ücreti alan kulüp konumunda. Sarı kırmızılıların limit rakamı 493 milyon TL.

Fatih Terim bunu ilk kez yaptı
AA

Fatih Terim bunu ilk kez yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu. Terim, 'Hayatımımda ilk defa oyuncularıma birer de ev ödevi verdim. Derslerine iyi çalışmışlar' dedi.

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