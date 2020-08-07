Galatasaray'da Fatih Terim'den sözleşme indirimi: Sıra futbolcularda

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbol takımındaki sözleşmelerin düzenlenmesi konusunda ön ayak oluyor. Terim, takım maliyetinin düşmesi açısından kendi kontratından dikkat çekici bir indirime gitti.

Lig Radyo'nun haberine göre tecrübeli teknik adam takım içindeki diğer oyunculara da öncülük etmek adına 3 milyon euroluk sözleşmesini 2 milyon euroya indirdi. Yeni sezondan itibaren sözleşmesi bu şekilde olacak olan Terim'in bu hamlesi sonrasında birçok futbolcunun sözleşmelerinde düzenleme yapabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Radamel Falcao ile de sözleşmesi üzerine görüşmeler yapılacağı ve yeni sezonda kontratında düzenlemeye gidileceği aktarıldı.

Galatasaray, TFF'nin harcama limitlerinde en yüksek ücreti alan kulüp konumunda. Sarı kırmızılıların limit rakamı 493 milyon TL.