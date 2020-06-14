SÜPER LİG

Galatasaray'da Fernando Muslera şoku: Sezonu kapattı

Galatasaray'da Fernando Muslera, Rizespor maçında yaptığı kurtarışın ardından sakatlandı. Uruguaylı kaleci, dakikalarca yerden kalkamadı. Futbolcular sakatlık sonrasında büyük üzüntü yaşarken Muslera ayağına yapılan özel müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Muslera, yaşadığı sakatlığın ardından yerden kalkamadı.

Fernando Muslera, yaşadığı sakatlığın ardından yerden kalkamadı.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray’da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Mücadelenin 14. dakikasında Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera, oyuna devam edemedi. Kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muslera’nın yerine oyuna 24. dakikada Okan Kocuk dahil oldu.

Uruguaylı kaleci gözyaşları ile ambulansa binerken, sahadaki oyuncuların ve Fatih Terim’in üzgün halleri dikkat çekti. Öte yandan yedek kulübesinde yer alan Selçuk İnan, hakemden izin alarak Muslera’nın yanına giderek moral vermeye çalıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

  • Bu arada geçtiğimiz sezon Galatasaraylı oyuncu Emre Akbaba’nın da 32. haftada deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağında 3 kırık meydana gelmişti.


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