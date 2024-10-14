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Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi

15:5614/10/2024, Pazartesi
IHA
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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçına çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılı takım, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, 16 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

#Galatasaray
#Antalyaspor
#Süper Lig

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