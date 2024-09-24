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Galatasaray'da Hakim Ziyech ayrı çalıştı

Galatasaray'da Hakim Ziyech ayrı çalıştı

13:3124/09/2024, Salı
IHA
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Ziyech
Ziyech

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da gözler PAOK maçına çevrildi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve 2’ye 2 oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Takımdan ayrı çalıştı

Hakim Ziyech takımdan ayrı saha çalışmalarını fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sürdürdü.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



#Galatasaray
#PAOK
#Ziyech

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