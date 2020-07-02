SÜPER LİG

Galatasaray'da Henry Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde büyük şok: Kulübü geri çağırdı

Galatasaray'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Fransa Ligi takımlarından Monaco'nun izin vermemesi sebebiyle yıldız oyuncu kalan haftalarda forma giyemeyecek. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi dün itibarıyla sona ermişti. Fransız kulübü genç oyuncunun sezonu tamamlamadan dönmesi konusunda ısrar edince Onyekuru'nun idmanlara çıkamadığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Galatasaray’ın devre arasında Fransa ekibi Monaco’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kulübü tarafından geri çağrıldı.

Galatasaray’da kiralık olarak kadroda yer alan Henry Onyekuru’nun sözleşmesinin 1 Temmuz’da sona ermesinin ardından kulübü Monaco, genç futbolcuyu geri çağırdı. Korona virüs salgını nedeniyle ligleri tamamlanan Fransa’da Monaco, yeni sezon hazırlıklarında Onyekuru’nun yer almasını istediği için genç futbolcunun gelmesini istedi.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında oynaması için Monaco ile görüşmeleri başlattı.

  • Devre arasında takıma katılan Onyekuru, oynadığı 12 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Henry Onyekuru için FIFA ne diyor?

  • Spor Hukukçusu Ersin Hamarat verdiği demeçte, FIFA'nın COVID-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: "FIFA tarafından COVID-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kimin vereceği?

Nagatomo'dan gözyaşlı veda
Nagatomo'dan gözyaşlı veda

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, antrenmanda duygusal bir veda yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo, son idmanına çıktı ve takımla vedalaştı. 33 yaşındaki futbolcunun bu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Japon futbolcunun sezonun ikinci yarısında lisansı çıkmamıştı.2018 yılında Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 65 resmi maçta 3 gol atarken, 7 de asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig, birer de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.🥋 Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi Yuto Nagatomo 👋 😢 🇯🇵 pic.twitter.com/IidKR3vMkl&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2020

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