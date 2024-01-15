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Spor

Galatasaray'da Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki Galatasaray'da Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Haber Merkezi
14:18 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:19 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Icardi
Icardi

Süper Lig'de ikinci devre başladı ve 21. hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki bu mücadelede Galatasaray forması giyen Icardi oynayabilecek mi?


Galatasaray'da Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Yüzündeki sakatlık nedeniyle Arjantinli yıldız oyuncu Icardi'nin bu hafta oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyme şansı çok az. Son kararı sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti verecek.


Bu sezon toplamda 27 karşılaşmada süre alan Icardi, 17 gol ve 6 asistle oynadı.





#Icardi
#Galatasaray
#Trabzonspor
8 saat önce
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