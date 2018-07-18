Galatasaray'da iki oyuncuya fazladan ödeme yapılmış

Mali konularda titiz davranan Galatasaray yönetimi, futbolcular ile imzalanan sözleşmelerde önemli bir detayı fark etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın, Tarık'a belirtilen tarihteki kura değil güncel kura göre ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tarık Çamdal'a tam 200 bin euro fazla para ödendiği belirlendi. Tarık da, Galatasaray'ın sunduğu bu detayları kabul etti. Ve geçen yıl tahakkuk eden ücretinde 200 bin euro indirime gitti.

500 bin euro fazladan ödeme

Bir başka fazla para ödenen oyuncunun ise Yasin Öztekin olduğu ortaya çıktı. Yasin'e fazladan ödenen ücret ise Tarık'tan fazla. Ağustos 2014'te Galatasaray ile sözleşme imzalayan Yasin'e de ödenecek ücretin imzaladığı tarihteki kura göre sabitlenip TL üzerinden yapılması için özel madde konuldu.

Ancak Galatasaaray'ın 500 bin euro fazla ödeme yaptığı anlaşıldı. Bu para da sözleşmesi biten Yasin'in kulüpten alacaklarından düşülecek.

İki futbolcu için kesilecek rakam yaklaşık 4 milyon TL'yi buluyor.

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