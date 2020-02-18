Galatasaray'da kadro dışı kalan Mustafa Kapı Barcelona'nın radarında

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşme imzalamayan Mustafa Kapı, sarı kırmızılılardan sezon sonunda ayrılacak. Serbest statüde olacak olan futbolcunun hangi takıma gideceği merak konusu olurken France Football, 17 yaşındaki futbolcuya Barcelona'nın teklif yapacağını belirtti.

Bugün kaleme alınan haberde Barcelona'nın oyun sistemine uygunluğundan bahsedilen Mustafa Kapı'nın altyapılarda dikkat çeken bir oyuncu olduğunun altı çizildi ve Katalan ekibinin transfer etmek istediği oyuncular arasında gösterildi.

"Hedefim Avrupa" demişti

Mustafa Kapı, Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından yaptığı açıklamada 'Amacım Galatasaray'a saygısızlık değil, burada önüm kapalı, Avrupa'da oynamak istiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddeden ve kadro dışı kalan 17 yaşındaki Mustafa Kapı'dan açıklama: ''Avrupa'da oynamak istiyorum''



(🔗Biz10TV) pic.twitter.com/onPTGNIrXC — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2020

İlklerin oyuncusu Mustafa Kapı

Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi. Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu. Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı.

14 yaşında hazırlık maçında forma giydi

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti. Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı. Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımın farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 70'in üzerinde gole imza attı.

00:09 dk 08 Ekim 2016 Diğer 14 yaşında A takımla maça çıktı tarihe geçti Levski Sofya maçında sahaya çıkan Galatasaraylı 14 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımın en genç oyuncusu olarak tarihe geçti. Galatasaray'ın, Levski Sofya ile oynadığı hazırlık maçında Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, 89. dakikada oyuna 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı aldı. A takım maçında forma giyen Mustafa Kapı, Galatasaray'ın en genç oyuncusu olarak tarihe geçti.



