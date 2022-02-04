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Galatasaray'da kaptanlık güncellemesi: Pazubandı el değiştirebilir

Galatasaray'da yeni transferlerin takıma katılmasının ardından teknik heyet tarafından yeni kararların alınması bekleniyor. Bu kararlardan biri de kaptanlıkla ilgili.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda kaptanlık güncellemesi: Pazubandı el değiştirebilir
Domenec Torrent ve ekibi takımla birlikte Antalya'da yoğun bir kamp dönemi geçiriyor.

Galatasaray'da Ocak ayında yapılan transferlerin ardından takım içerisinde de yeni kararların alınması bekleniyor. Sarı kırmızılılarda alınması beklenilen kararlardan bir tanesi de Bafetimbi Gomis'in takım kaptanı olması.

36 yaşındaki golcünün tecrübesi sebebiyle takımın saha içerisindeki yeni lideri olacağı konuşuluyor. Futbolcuların Gomis'e olan bakış açısı ve Torrent'in saha içerisindeki en büyük yardımcısı olması beklenen tecrübeli futbolcunun Muslera ve Arda Turan'ın yokluğunda kaptan olması bekleniyor.

  • Bafetimbi Gomis, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giymişti. 36 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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