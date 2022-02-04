Galatasaray'da kaptanlık güncellemesi: Pazubandı el değiştirebilir

Galatasaray'da Ocak ayında yapılan transferlerin ardından takım içerisinde de yeni kararların alınması bekleniyor. Sarı kırmızılılarda alınması beklenilen kararlardan bir tanesi de Bafetimbi Gomis'in takım kaptanı olması.
36 yaşındaki golcünün tecrübesi sebebiyle takımın saha içerisindeki yeni lideri olacağı konuşuluyor. Futbolcuların Gomis'e olan bakış açısı ve Torrent'in saha içerisindeki en büyük yardımcısı olması beklenen tecrübeli futbolcunun Muslera ve Arda Turan'ın yokluğunda kaptan olması bekleniyor.
- Bafetimbi Gomis, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giymişti. 36 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.