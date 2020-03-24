Galatasaray'da koronavirüs alarmı: İki isme daha test yapılacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.
Yusuf Günay, yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.
- Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
#BirlikteYeneceğiz! pic.twitter.com/IMhE2O8UII
#BirlikteYeneceğiz! pic.twitter.com/IMhE2O8UII— #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) 24 Mart 2020
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