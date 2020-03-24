SÜPER LİG

Galatasaray'da koronavirüs alarmı: İki isme daha test yapılacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz ile başkan yardımcısı Günay'a, yeni tip koronavirüs testi uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Yusuf Günay, yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.

  • Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.


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