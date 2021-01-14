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Galatasaray'da kritik gün: Fatih Terim ve yönetim arasındaki gerginlik son bulacak mı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in Yeni Malatya maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından bugün basının karşısına çıkacak. Cengiz'in basın toplantısını 14.00'ten itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili neler söyleyeceği merak konusu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili neler söyleyeceği merak konusu.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, sarı kırmızılıların gündemine dair basın toplantısı düzenleyecek. Cengiz'in Terim'in Yeni Malatya ile kupada oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 14.00'te yapacağı basın toplantısı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'i Türk Telekom Stadı'na davet etti. İkili basın toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Fatih Terim ne söylemişti?

  • "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Transfer ayı. Herkes yazarken her yerde konuşulurken bir şey yok, ben söylerken mi var? Doğrusu bu. O konular çok uzun ama bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil. Galatasaray'a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Zaten mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor. Bu mayısta. Onun için sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden 'Canımız sağ olsun. Canınınız sağ olsun' demek herhalde en doğrusu"

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