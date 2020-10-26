Galatasaray’da kritik toplantı: Yönetim ve Fatih Terim masada
Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılıyor.
Haber MerkeziİHA
Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim’in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi.
Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Toplantı saat 15.30'da başladı.
Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki içeride veya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.
Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"
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