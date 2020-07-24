Galatasaray'da kritik zirve: Arda Turan dosyası yeniden açıldı

Galatasaray’a tekrar dönmesi adeta yılan hikayesine dönen Arda Turan konusu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler ile teknik heyet arasında gerçekleşen toplantıda görüşüldü. Zirvede Arda’yı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen teknik heyet, yönetimden konunun tekrar değerlendirilmesini talep etti.
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü şu dönemde kulüp işleriyle de ilgilenen Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Kaan Kançal ve teknik heyetle bir araya geldi. Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları görüşülürken, teknik heyet Arda Turan’ı takımda görmek istediğini başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine iletti. Görüşmede yönetim bu konunun yeniden değerlendirileceğini ifade etti.
Ne olmuştu?
Arda Turan nedeniyle geçtiğimiz devre arası transfer döneminde yönetim ile teknik heyet görüş ayrılığı yaşamıştı. O dönem taraftarlar arasında Arda’nın gelmesine sıcak bakmayan kişilerin çoğunlukta olduğunu gören Başkan Mustafa Cengiz, camiasının sesine kulak vererek bu transferin gerçekleşmesini engellemişti. Ancak hem yabancı kuralının daralıyor olması hem de taraftarların çoğunun fikir değiştirmesi, Galatasaray yönetiminin bu konudaki tavrını değiştirmeye başladı.
"Galatasaray'a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım" diyen #ArdaTuran yuvasına dönmek için haber bekliyor [📞]
▪Transferin ikinci perdesinde neler yaşanıyor?
▪Terim'in Arda Turan ile ilgili planı ne?
▪Yönetim ve taraftarın fikri değişti mi?
👉Galatasaray'a dönmeli mi? pic.twitter.com/L7nqUSmhdR
"Galatasaray'a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım" diyen #ArdaTuran yuvasına dönmek için haber bekliyor [📞]
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