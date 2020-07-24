Galatasaray'da kritik zirve: Arda Turan dosyası yeniden açıldı

Galatasaray’a tekrar dönmesi adeta yılan hikayesine dönen Arda Turan konusu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler ile teknik heyet arasında gerçekleşen toplantıda görüşüldü. Zirvede Arda’yı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen teknik heyet, yönetimden konunun tekrar değerlendirilmesini talep etti.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü şu dönemde kulüp işleriyle de ilgilenen Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Kaan Kançal ve teknik heyetle bir araya geldi. Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları görüşülürken, teknik heyet Arda Turan’ı takımda görmek istediğini başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine iletti. Görüşmede yönetim bu konunun yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı: Bana bir ömür yeter Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir" denildi.Arda Turan'dan paylaşım geldiArda Turan, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın ardından Instagram hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla yaşadığı bir gol sevincinin görüntüsünü, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadeleriyle yayınladı. Galeri: Arda Turan 'EN'lerini açıkladı

Ne olmuştu?

Arda Turan nedeniyle geçtiğimiz devre arası transfer döneminde yönetim ile teknik heyet görüş ayrılığı yaşamıştı. O dönem taraftarlar arasında Arda’nın gelmesine sıcak bakmayan kişilerin çoğunlukta olduğunu gören Başkan Mustafa Cengiz, camiasının sesine kulak vererek bu transferin gerçekleşmesini engellemişti. Ancak hem yabancı kuralının daralıyor olması hem de taraftarların çoğunun fikir değiştirmesi, Galatasaray yönetiminin bu konudaki tavrını değiştirmeye başladı.