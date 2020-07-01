SÜPER LİG

Galatasaray'da Lemina Trabzonspor maçında yok

Galatasaray, Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lemina bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Lemina bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Galatasaray, Lemina’nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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