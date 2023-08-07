Galatasaray'da Ljubljana maçı öncesinde endişelendiren haber

Lucas Torreira, Ljubljana maçı için takım kadrosuna eklenmişti.
Galatasaray'da Lucas Torreira, Ljubljana ile oynanacak maç öncesindeki son idmanda sorun yaşadı. Sakatlığını yeni atlatan yıldız isim, koşuyu yarıda bıraktı ve kulüp doktoru Yener İnce'nin yanına gitti. Yaşadığı sorunu anlatan Torreira, sonrasında soyunma odasının yolunu tuttu.
İdmanın kalanında yer almayan Torreira'nın yarın oynanacak müsabakada riske etmemek adına forma giymesi beklenmiyor. Okan Buruk'un orta saha tercihini Berkan ve Oliveira'dan yana kullanacağı belirtiliyor.