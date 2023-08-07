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Spor

Galatasaray'da Ljubljana maçı öncesinde endişelendiren haber

Galatasaray'da Lucas Torreira, Ljubljana ile oynanacak maç öncesindeki son idmanı yarıda bıraktı. Kulüp doktoru Yener İnce'nin yanına gelen yıldız isim yaşadığı sorunu anlattı ve soyunma odasına gitti.

21:39 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lucas Torreira, Ljubljana maçı için takım kadrosuna eklenmişti.

Lucas Torreira, Ljubljana maçı için takım kadrosuna eklenmişti.

Galatasaray'da Lucas Torreira, Ljubljana ile oynanacak maç öncesindeki son idmanda sorun yaşadı. Sakatlığını yeni atlatan yıldız isim, koşuyu yarıda bıraktı ve kulüp doktoru Yener İnce'nin yanına gitti. Yaşadığı sorunu anlatan Torreira, sonrasında soyunma odasının yolunu tuttu.

İdmanın kalanında yer almayan Torreira'nın yarın oynanacak müsabakada riske etmemek adına forma giymesi beklenmiyor. Okan Buruk'un orta saha tercihini Berkan ve Oliveira'dan yana kullanacağı belirtiliyor.

Ljubljana-Galatasaray maçı yarın saat 22'de oynanacak.
#Galatasaray
#Torreira
#Ljubljana
1 saat önce
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