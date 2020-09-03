Galatasaray'da Luyindama krizi: Maçın 11'inden çıkarıldı

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi krize neden oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mücadele öncesi zamanında stadyumda bulunmaması gerekçesiyle 11'den çıkarıldığı açıklandı.

Öte yandan altyapıdan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, Mbaye Diagne'nin ise sakatlık nedeniyle maçın kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

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