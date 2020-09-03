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Galatasaray'da Luyindama krizi: Maçın 11'inden çıkarıldı

Galatasaray Kulübü, Luyindama'nın Hatayspor maçı öncesi zamanında stadyumda bulunmadığı için ilk 11'den çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Luyindama ile Diagne'nin idmandaki ikili mücadelesi

Luyindama ile Diagne'nin idmandaki ikili mücadelesi

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi krize neden oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mücadele öncesi zamanında stadyumda bulunmaması gerekçesiyle 11'den çıkarıldığı açıklandı.

Öte yandan altyapıdan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, Mbaye Diagne'nin ise sakatlık nedeniyle maçın kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Hatayspor 11'i
Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)
Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Ümraniyespor'u konuk etti.Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Fatih Öztürk, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda, Diagne, Falcao 11'iyle çıktı.Sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Radamel Falcao'nun penaltı golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.📸 Falcao ve Ömer Bayram’ın golleriyle 2-0 kazandığımız Ümraniyespor karşılaşmasından kareler. pic.twitter.com/dSpOp6ajPF&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2020 İkinci yarıda Taylan hariç kadroyu değiştirdiTeknik direktör Fatih Terim, maçın ikinci yarısında kadroyu Taylan Antalyalı dışında komple değiştirdi. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda; Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ahmet, Emin, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Jimmy Durmaz, Sekidika, Ali Yavuz, Adem Büyük 11'iyle sahada yer aldı.Ömer Bayram skoru tayin ettiGalatasaray'da Ömer Bayram, 80. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.Galatasaray-Ümraniyespor maç özetiGalatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalımVideo: Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)

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