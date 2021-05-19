Galatasaray'da Mostafa Mohamed endişesi: Şampiyonlar Ligi maçlarında olmayabilir

Galatasaray'ın devre arasında Mısır'ın Zemalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, ülkesinin Olimpik Milli Takımı ile Tokyo'ya gidecek.
Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla Mısır'ın olimpiyatlardaki en önemli kozlarından biri olacak olan Mohamed'in Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde forma giyememe durumu ortaya çıktı.
Mısır Olimpiyat Takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk eleme maçını 21 Temmuz ya da 3 Ağustos'ta oynayacak.
- Öte yandan UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile karşılaşacak olan Manchester United, kupayı kazanırsa bu durum Galatasaray'ın elemelere 3. turdan katılmasını sağlayacak. Sarı kırmızılılar bu durum gerçekleşirse ilk Şampiyonlar Ligi maçını 3 Ağustos'ta oynayacak. Mostafa Mohamed ise Mısır Milli Takımı'nın organizasyondaki durumuna göre 3 Ağustos'taki maçta forma giyme şansına sahip olabilecek.