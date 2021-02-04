Galatasaray'da Omar kararı: Sözleşmesi askıya alındı

Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi askıya alındı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A Takım listesinde bulunmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Fatih Terim: "Omar'ın oynaması için uğraşacağız ancak bu olmasa bile biz onun hep yanında olacağız" pic.twitter.com/1ae3tbVnvw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 20, 2021