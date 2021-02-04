Spor Galatasarayda Omar kararı Sözleşmesi askıya alındı
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Galatasaray'da Omar kararı: Sözleşmesi askıya alındı

Sarı-kırmızılılarda tedavisi süren Omar Elabdellaoui, sezonun kalan bölümü için TFF'ye verilen A Takım listesinde yer almadı.

Haber Merkezi DHA
Omar sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı.
Omar sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı.

Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi askıya alındı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A Takım listesinde bulunmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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