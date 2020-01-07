Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi: Babel vedaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, eski kulübü Ajax'a transfer olmak üzere.

Sarı kırmızılıların kadroda düşünmediği ve yabancı kontenjanında yer açmak için takımdan göndermeyi istediği yıldız ismin kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Babel'in eski kulübünde oynamak istediği ve kısa süre içerisinde Hollanda'ya giderek Ajax ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Babel, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 5 gol attı 1 de asist yaptı.