SÜPER LİG

Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi: Babel vedaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan transfer ettiği Ryan Babel ile yollar ayrılıyor. Hollandalı futbolcunun menajeri Winny Haatrecht, yıldız oyuncunun eski kulübü Ajax ile görüştüklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel

Ryan Babel

Fotoğraf: JASON CAIRNDUFF

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, eski kulübü Ajax'a transfer olmak üzere.

Sarı kırmızılıların kadroda düşünmediği ve yabancı kontenjanında yer açmak için takımdan göndermeyi istediği yıldız ismin kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Babel'in eski kulübünde oynamak istediği ve kısa süre içerisinde Hollanda'ya giderek Ajax ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Babel, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 5 gol attı 1 de asist yaptı.

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