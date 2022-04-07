Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylarını açıklarken, resmi başvurularını da divan kurulu başkanlığına yaptılar.

Başkanlık yarışının Öztürk ve Hamamcıoğlu arasında geçmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un aktardığı haberde, Galatasaray Genel Kurul Üyesi Begüm Özkan'ın da başkan adayı olacağı ifade edildi.

Adnan Polat ekibine yakınlığı ile bilinen Özkan'ın bir haftadır başkan adaylığı konusunda yakın çevresiyle istişare yaptığı ve yarın sona erecek olan adaylık başvuru süresinin bitimine kısa süre kala listesini hazırlayıp, resmi başvuruyu yapacağı kaydedildi.

Begüm Özkan