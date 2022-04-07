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Spor Galatasarayda sürpriz başkan adayı
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Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Begüm Özkan'ın sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak seçimde başkan adayı olacağı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Galatasarayda sürpriz başkan adayı
Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim kararı alınmıştı.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylarını açıklarken, resmi başvurularını da divan kurulu başkanlığına yaptılar.

Başkanlık yarışının Öztürk ve Hamamcıoğlu arasında geçmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un aktardığı haberde, Galatasaray Genel Kurul Üyesi Begüm Özkan'ın da başkan adayı olacağı ifade edildi.

Adnan Polat ekibine yakınlığı ile bilinen Özkan'ın bir haftadır başkan adaylığı konusunda yakın çevresiyle istişare yaptığı ve yarın sona erecek olan adaylık başvuru süresinin bitimine kısa süre kala listesini hazırlayıp, resmi başvuruyu yapacağı kaydedildi.

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