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Galatasaray'da teknik direktör krizi: Kritik isim İstanbul'a geldi

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Sivasspor maçında yaptığı açıklamaların ardından topun ağzında. Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas'ın İspanyol teknik adamla yolları ayırmak istediği ve tecrübeli antrenörün menajerini İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda teknik direktör krizi: Kritik isim İstanbula geldi
Domenec Torrent - Galatasaray

Galatasaray'da Sivasspor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında teknik direktör Domenec Torrent'in üstü çizildi.

Başkan Burak Elmas'ın İspanyol teknik adamın Sivasspor maçından sonra söylediği sözlere tepki gösterdiği öğrenilirken geldiği günden bu yana takıma olumlu bir katkı göstermeyen antrenörle tazminatsız bir şekilde yolları ayırmayı istediği aktarıldı.

Öte yandan Domenec Torrent'in menajeri Josef Maria Orobitg'in İstanbul'a geldiği ve bugün ayrılık görüşmelerinin yapılacağı belirtildi.

  • Galatasaray'da Torrent ile yolların ayrılması halinde sezonun sonuna kadar Albert Riera ve Hakan Balta takımın idaresini üstlenecek.
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