Galatasaray'da teknik direktör krizi: Kritik isim İstanbul'a geldi Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Sivasspor maçında yaptığı açıklamaların ardından topun ağzında. Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas'ın İspanyol teknik adamla yolları ayırmak istediği ve tecrübeli antrenörün menajerini İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

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