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Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor mesaisi başladı

Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor mesaisi başladı

20:1623/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig

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