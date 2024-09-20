Galatasaray'da yönetimden derbi hamlesi! Prim verilecek

Galatasaray yönetimi, dev derbi öncesi hamlelerine devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun satışından elde edilen bonservis gelirini takımdaki oyuncuların alacaklarına karşılık dağıtan sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe maçına özel prim verme kararı aldı.
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray'da bu para takıma dağıtıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre geçen hafta oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı ve alacaklar kapatıldı. Yönetim derbiye ekstra prim verme kararı alırken, teknik heyet ise Fenerbahçe'ye özel takımı kampa almayacak.
Cuma akşamı son taktik çalışmasını tesislerinde gerçekleştirecek sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek ve maç günü Florya'da kahvaltıda buluşacak.