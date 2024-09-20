EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da yönetimden derbi hamlesi! Prim verilecek

Galatasaray'da yönetimden derbi hamlesi! Prim verilecek

15:1520/09/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Galatasaray, Kadıköy'de son 7 maçta sadece 1 kez yenildi.
Galatasaray, Kadıköy'de son 7 maçta sadece 1 kez yenildi.

Galatasaray yönetimi, dev derbi öncesi hamlelerine devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun satışından elde edilen bonservis gelirini takımdaki oyuncuların alacaklarına karşılık dağıtan sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe maçına özel prim verme kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray'da bu para takıma dağıtıldı.


Sabah'ta yer alan habere göre geçen hafta oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı ve alacaklar kapatıldı. Yönetim derbiye ekstra prim verme kararı alırken, teknik heyet ise Fenerbahçe'ye özel takımı kampa almayacak.


Cuma akşamı son taktik çalışmasını tesislerinde gerçekleştirecek sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek ve maç günü Florya'da kahvaltıda buluşacak.




#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Fenerbahçe

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zam oranı… Yeni asgari ücret ne kadar olacak?