Galatasaray'da Yunus Akgün krizi: Devre arasında takımdan ayrılacak

Galatasaray'da 7-0'lık galibiyetle sonuçlanan Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Yunus Akgün, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sezona iyi başlayan ancak ilerleyen haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların isteklerine beklenen ölçüde cevap veremeyen 22 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçı kadrosunda yer almaması sebebiyle menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi.

Kadroya alınmadığı için motivasyonu sıfırlandı: Adalet olmadığını düşünüyor

Yunus Akgün'ün neden kadroda olmadığıyla ilgili gelen sorulara 'geniş kadro sebebiyle' şeklinde cevap veren teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarından da rahatsız olduğu ileri sürülen genç futbolcu kadroya alınmama kararını doğru ve adaletli bulmadığını düşünüyor.

Öte yandan oyuncu grubu arasında en düşük maaş alan kişi konumunda olan Akgün'ün, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde rahatsızlığını dile getirdiği paylaşıldı.

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Yunus Akgün'ün Galatasaray kariyeri

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Adana Demirspor'da geçirip iyi bir performansa imza atan 22 yaşındaki genç yıldız adayı, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıktı. Akgün, bu karşılaşmalarda toplam 805 dakika sahada kalırken, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.



